Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για τους Green Day στο Ejekt Festival: Αναλυτικά οι λεπτομέρειες

Γνωστοποιήθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για την μεγάλη συναυλία των Green Day στην Ελλάδα.

Οι Green Day έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να κάνουν μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει στην χώρα μας το ερχόμενο καλοκαίρι. Η μπάντα με τους εκατομμύρια fans, και τις αναρίθμητες επιτυχίες, πρόκειται να προκαλέσει τον απόλυτο πανικό.

Οι τιμές των εισιτηρίων για την μεγάλη αυτή ημέρα γνωστοποιήθηκαν, με την γενική είσοδο να κυμαίνεται στα 80 ευρώ, ενώ μια θέση μπροστά στην σκηνή στα 120 ευρώ.Στα VIP οι τιμές θα ανέρχονται στα 200 ευρώ.

Τα εισιτήρια αναμένεται να βγουν στην διάθεση του κοινού την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Όλες οι λεπτομέρειες αναλυτικά στο δελτίο Τύπου που ακολουθεί:

Το EJEKT Festival συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια του! Γιορταζει δύο δεκαετίες μέσα στις οποίες άλλαξε ριζικά τη συναυλιακή πραγματικότητα της Ελλάδας, έχει παρουσιάσει μια σειρά από εντυπωσιακά line-ups με κορυφαία συγκροτήματα της παγκόσμιας μουσικής και είναι το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας, προτείνοντας διαρκώς νέες τάσεις και εκδοχές της σύγχρονης μουσικής.

Για τα 20α του γενέθλια, το EJEKT Festival αποφάσισε να τραγουδήσει “Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?”και να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Green Day! Το μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού επιτέλους θα βρεθεί στην Αθήνα, την Κυριακή 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, για να ανέβει στη σκηνή του EJEKT Festival 2025!

Οι Green Day είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, έχοντας πουλήσει πάνω από 75.000.000 δίσκους παγκοσμίως! Έχουν κερδίσει 5 Grammy Awards, 6 Billboard Music Awards, 4 Brit Awards, 12 MTV Music Awards και πολλά ακόμα βραβεία ανά τον πλανήτη.

Όταν οι Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt και Tre Cool κυκλοφόρησαν το major label ντεμπούτο τους “Dookie” τον Φεβρουάριο του 1994, τα πάντα άλλαξαν και όχι μόνο για αυτούς. Η εκκωφαντική επιτυχία του δίσκου – που πούλησε το αδιανόητο νούμερο των 20.000.000 αντιτύπων μόνο στις ΗΠΑ – και η έντονη προβολή τραγουδιών όπως τα “Longview”, “Basket Case” και “When I Come Around” από το MTV καθιέρωσαν τους Green Day – και κυρίως τη φιγούρα του Billie Joe – ως την εικόνα πρότυπο του punk-pop/rock. Με αυτόν τον δίσκο, μια ολόκληρη γενιά στον πλανήτη συνδέθηκε άρρηκτα με τους Green Day.

Το να συνεχίσεις μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία όπως το “Dookie” είναι κάτι σχεδόν αδύνατον. Για αυτό και μόνος ως θρίαμβος μπορει να ειδωθεί η μετέπειτα καριέρα των Green Day που κατάφεραν όχι απλά να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, αλλά και να γίνουν η “great American band” για 3 δεκαετίες, χάρη σε εκπληκτικά τραγούδια όπως τα “American Idiot”, “When September Ends”, “Boulevard Of Broken Dreams”, “Good Riddance (Time of Your Life)”, “Holiday” και πολλά άλλα.

14 studio albums μετά, έχοντας κερδίσει διαμάντια και πολλές πλατίνες, με δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και τη φήμη ενός από τα καλύτερα live acts του πλανήτη, οι Green Day έρχονται στο EJEKT Festival 2025 για να παρουσιάσουν ένα απίστευτο best-of show με διάρκεια άνω των 2 ωρών και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους!

Περισσότερα ονόματα και πληροφορίες για το EJEKT Festival 2025 θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Zone A 120 Euros (early bird), 140 Euros

Zone B 80 Euros (early bird), 85 Euros, 90 Euros

VIP 200 Euros (early bird), 230 Euros

Τα VIP εισιτήρια αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλέτες.

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδία

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται παιδιά έως και 9 ετών στην Ζώνη Α (Front Of Stage).



Η προπώληση των online εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More. Οι πωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.