Ο εμβληματικός σιδερένιος θρόνος του «Game of Thrones» πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ για ένα αστρονομικό ποσό!

Μετά από έναν εξάλεπτο πόλεμο προσφορών, ο περίφημος θρόνος του «Game of Thrones» πωλήθηκε για 1,49 εκατομμύρια δολάρια.

Οι φανατικοί θαυμαστές του Game of Thrones έχουν πλέον στα χέρια τους ένα σωρό εντυπωσιακά αναμνηστικά από τη γνωστή σειρά της HBO.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, η εταιρία δημοπρασιών Heritage Auctions έβγαλε 21.115.718 δολάρια σε αφού κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους από 4.500 πλειοδότες από όλο τον κόσμο, ανέφερε η εταιρεία με έδρα το Ντάλας σε ανακοίνωσή της.

Περισσότερα από 900 αντικείμενα από την επιτυχημένη σειρά τέθηκαν προς πώληση, συμπεριλαμβανομένου και του θρυλικού σιδερένιου θρόνου, ο οποίος έπιασε 1,49 εκατομμύρια δολάρια.

The Iron Throne from ‘GAME OF THRONES’ sold for $1.49m at an auction ⚔️ pic.twitter.com/QNCGPjuqeC