Επίθεση της Χεζμπολάχ με σμήνος drone σε στρατιωτική θέση του Ισραήλ: Δεκάδες τραυματίες και νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ με drone σε στρατιωτική βάση στη Χάιφα.

Στους 67 ανέρχονται οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό, από την επίθεση με drones που εκτόξευσε σήμερα νωρίς το βράδυ η Χεζμπολάχ κατά στρατιωτικής θέσης στην πόλη Μπινγιαμίνα, νότια της Χάιφα.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF