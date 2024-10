Θρίλερ στο Κεντάκι: 32χρονη διαμέλισε την μητέρα της και την μαγείρεψε (vid)

Μια ανατριχιαστική υπόθεση στο Κεντάκι των ΗΠΑ κάνει τον γύρο του κόσμου.

Υπόθεση βγαλμένη από σενάριο θρίλερ έχει «παγώσει» τις ΗΠΑ, καθώς μια 32χρονη στο Κεντάκι συνελήφθη, όταν η αστυνομία βρήκε στο σπίτι της ένα διαμελισμένο πτώμα, το οποίο πιθανότατα ανήκει στην μητέρα της. Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε μια κατσαρόλα ανθρώπινα υπολείμματα.

Ένας άνδρας κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι ανακάλυψε το πτώμα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν και πήγε να κάνει κάποιες εργασίες σε ακίνητα. Ανακάλυψε σημάδια σύρσιμο στο γρασίδι, τα οποία οδήγησαν στο διαμελισμένο πτώμα της γυναίκας, που βρίσκονταν στην πίσω αυλή. Τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι του θύματος είχαν αποκολληθεί από το σώμα της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε την 32χρονη Torilena May Fields, η οποία είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι της στο Mount Olivet. Αν και η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα του πτώματος, πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι το θύμα ήταν η μητέρα της, Trudy Fields.

