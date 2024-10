Γιατί έχεις τόσα πολλά αέρια τη νύχτα και τι να κάνεις γι’ αυτό

Αν και μπορεί να είναι ενοχλητικό, τα αέρια είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία. Αλλά, αν έχετε πολλά αέρια τη νύχτα, μάθετε τους ένοχους.

Τα αέρια, μια φυσιολογική σωματική λειτουργία που εμφανίζεται ως υποπροϊόν της πέψης, μπορεί να είναι ενοχλητικά και δυσάρεστα, ειδικά αν συμβαίνουν συχνά. Όλοι έχουν αέρια και μπορεί να παρουσιαστούν ως φούσκωμα, ρέψιμο και μετεωρισμό.

Σύμφωνα με το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι θα ρευτούν έως και 30 φορές την ημέρα και εκπέμπουν αέρια περίπου 8 έως 14 φορές την ημέρα. Το να έχετε αέρια είναι φυσιολογικό, αλλά τα υπερβολικά αέρια μπορεί να είναι σημάδι πεπτικού προβλήματος. Εάν αντιμετωπίζετε αέρια σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, όπως τη νύχτα συνεχίστε την ανάγνωση.

