Το ρομπότ Optimus του Έλον Μασκ φτιάχνει ακόμα και ποτά: Ο κόσμος τρόμαξε με τις ικανότητές του (vid)

Το ρομπότ Optimus αποκάλυψε σε εκδήλωση της Tesla ο Έλον Μασκ και ο κόσμος τρόμαξε με το τι είναι ικανό να κάνει.

Ο Έλον Μασκ κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της Tesla για την παρουσίαση του νέου Robotaxi Cybercab, στα Warner Bros. Studios στην Καλιφόρνια αποκάλυψε την γενιά ρομπότ Optimus.

Το καινοτόμο Cybercab βασίζεται στο λογισμικό Full Self-Driving (FSD) της Tesla και δεν διαθέτει ούτε τιμόνι, αλλά ούτε πεντάλ. Η παραγωγή αυτών των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει «πριν από το 2027, όπως το είπε ο ίδιος ο Μασκ.

Ωστόσο, η έκπληξη της εκδήλωσης δεν ήταν τα Robotaxi. Ο Μασκ αποκάλυψε τα ρομπότ Optimus, που κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους καλεσμένους, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους με τις ικανότητες του συγκεκριμένου ρομπότ.

Ο Μασκ υποσχέθηκε ότι τα συγκεκριμένα ρομπότ θα μπορούν να κάνουν μια σειρά από εργασίες, όπως για παράδειγμα από το να βγάζουν τον σκύλο βόλτα και να προσέχουν τα παιδιά, μέχρι να σερβίρουν ποτά.

Όσο για το κόστος τους; Θα κυμαίνεται από 20.000-30.000 δολάρια για να το αποκτήσει κάποιος. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αρκετοί τράβηξαν βίντεο τα ρομπότ που κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε ένα βίντεο, ένα Optimus συνομιλεί με έναν άνδρα.

Το Optimus ρωτήθηκε «ποιο είναι πιο δύσκολο πράγμα όταν είσαι ρομπότ;» και απάντησε: «Προσπαθώ να είμαι τόσο ανθρώπινος όσο εσείς. Προσπαθώ καθημερινά γι αυτό και ελπίζω να με βοηθήσετε». Σε άλλο βίντεο το Optimus φοράει καουμπόικο καπέλο και βάζει ποτά στους επισκέπτες.

