Κατεδαφίστηκε με εντυπωσιακό τρόπο το εμβληματικό καζίνο «Tropicana» στο Λας Βέγκας: Η στιγμή της πολύχρωμης έκρηξης (vid)

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσαν οι τίτλοι τέλους για το εμβληματικό καζίνο «Τropicana» στο Λας Βέγκα.

Το «Tropicana Casino», ένα από τα μακροβιότερα και πιο ιστορικά ξενοδοχεία του Λας Βέγκας κατεδαφίστηκε εχθές (09/10) για να χτιστεί στη θέση του ένα νέο γήπεδο της Major League Baseball.

Για την κατεδάφιση του φημισμένου ξενοδοχείου χρησιμοποιήθηκε σχεδόν ένας τόνος εκρηκτικών. Βίντεο στα social media απεικονίζουν μια εντυπωσιακή και πολύχρωμη ελεγχόμενη έκρηξη διάρκειας 22 δευτερολέπτων, η οποία περιελάμβανε 555 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μια επίδειξη πυροτεχνημάτων για να γιορτάσει τη μακρόχρονη ιστορία του.

Ο κατεδαφισμένος πλέον χώρος θα μετατραπεί σε γήπεδο baseball για τους Oakland Athletics και σε ένα τεράστιο συγκρότημα ψυχαγωγίας. Το συνολικό έργο εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το «Tropicana» άνοιξε το 1957 και έγινε το μεγαλύτερο καζίνο στο Λας Βέγκας, προσελκύοντας εκλεκτούς καλεσμένους, μεγάλους παίκτες και ένα σωρό διασημότητες.

Ακόμα και ο Μοχάμεντ Άλι επισκεπτόταν το Tropicana τη δεκαετία του 1970, προκειμένου να προπονηθεί για τους μεγάλους αγώνες του.

Μάλιστα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και χορευτής, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, ήταν τόσο «ερωτευμένος» με το ξενοδοχείο που κατείχε το 8% του στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Το θέατρο του Tropicana φιλοξένησε παραστάσεις των Charo, Xavier Cugat, Pearl Bailey, Mitzi Gaynor και Donny και Marie Osmond.

Το τριώροφο κτίριο διέθετε 300 δωμάτια χωρισμένα σε δύο πτέρυγες και γρήγορα ονομάστηκε «Tiffany της Strip» λόγω της χλιδής του.

«Το θέρετρο έκανε δύο μεγάλες επεκτάσεις με την πάροδο του χρόνου και καθώς το Λας Βέγκας εξελισσόταν, ανοίγοντας τον Πύργο Tiffany το 1979 και τον Πύργο Island το 1986», ανέφερε το Fox News.

