Dead Island 2, Dino Crisis και άλλα games έρχονται δωρεάν στα PS4 και PS5 τον Οκτώβριο (vid)

Κι άλλα δωρεάν games για τους κατόχους PS4 και PS5

Η Sony συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν παιχνίδια στους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus και έτσι ανακοίνωσε τους τίτλους που έρχονται τον Οκτώβριο για τις κατηγορίες Catalogue και Classics.

Οι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες τίτλων έρχονται για τους συνδρομητές των πακέτων Extra και Premium στις δύο τελευταίες κονσόλες κα από τα νέα games ξεχωρίζουν τα Dead Island 2, Dino Crisis και Return to Monkey Island.

Οι συνδρομητές των PS Plus Premium έχουν πρόσβαση και σε αρκετά παιχνίδια από παλαιότερες κονσόλες, όπως τα PS1, PS2, PS3 και PSP. Ας δούμε αναλυτικά τις λίστες με τις προσθήκες που θα γίνουν στην βιβλιοθήκη της υπηρεσίας από τις 15 Οκτωβρίου.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• Dead Island 2 | PS4, PS5

• Two Point Campus | PS4, PS5

• The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

• Gris | PS4, PS5

• Return to Monkey Island | PS5

• Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

• Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

• Overpass 2 | PS5

• Tour de France 2023 | PS4, PS5

• Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4