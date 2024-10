Στο έλεος του κυκλώνα Μίλτον η Φλόριντα: Καταστροφές σε σπίτια, διακοπές ρεύματος, σχίστηκε η στέγη θολωτού σταδίου (vid)

Ο κυκλώνας Μίλτον κινείται στην κεντρική Φλόριντα με ταχύτητα ανέμων 165 χλμ / ώρα.

Ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει σήμερα τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς κινείται με ανατολική κατεύθυνση.

Ο Μίλτον άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκονταν σε απόσταση 120 χλμ νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Ο κυκλώνας Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης σχίζοντας τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και είναι η έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις.

"This water has to be at least up to my waist — probably even deeper."

An @ABC affiliate reporter from WPLG joins @LinseyDavis from Sarasota, Florida.



Hurricane Milton made landfall Wednesday evening, bringing life-threatening storm surge and Category 3 winds. pic.twitter.com/BjpgT4Vxf6