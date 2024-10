Ένταση στο κέντρο της Αθήνας: Η ΕΛ.ΑΣ έριξε χημικά σε δρόμο με κυκλοφορία (vid)

Ενταση επικράτησε μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων των ΜΑΤ, όταν η πορεία υπέρ της Παλαιστίνης αποχωρούσε από την πρεσβεία του Ισραήλ.

Ένταση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (07/10) κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, αφού διαλύθηκε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κεντρικό μήνυμα την κατάπαυση του πυρός σε Γάζα και Λίβανο, αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε διαδηλωτές, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε 20 προσαγωγές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter φαίνονται οι άνδρες των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και και χειροβομβίδων κρότου λάμψης σε έναν δρόμο που η τροχαία είχε αφήσει ανοιχτό. Μάλιστα, στα ίδια βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα να διασχίζουν τον απέναντι δρόμο, ένας οδηγός ταξί να έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα στους αστυνομικούς, αυτοκίνητα να έχουν καθηλωθεί στην άκρη, ενώ κάποιοι οδηγοί αναγκάστηκαν να κάνουν παράνομη αναστροφή για να μην πέσουν πάνω στα χημικά.

#Greece | Pro-Palestinian protesters gathered in #Athens on the anniversary of October 7 and marched towards the US and Israeli Embassies. Police attacked the protesters and many were detained.#antireport #7October #Palastine https://t.co/01XXIhUBMc pic.twitter.com/ZB2VCQn8Af