Ερευνήτρια εμπλέκει το όνομα του Diddy στη δολοφονία του ράπερ Tupac: Τσουνάμι μηνύσεων εναντίον του

Η ερευνήτρια της υπόθεσης της δολοφονίας του ράπερ Tupac Shakur, η Sheryl McCollum, πιστεύει ότι ο Sean «Diddy» Combs συνδέεται με τη δολοφονία του ράπερ το 1996 και τον προηγούμενο πυροβολισμό του το 1994.

«Όλο αυτό για μένα ξεκίνησε το 1994 – την πρώτη φορά που πυροβολείται ο Tupac», είπε η McCollum στο NewsNation την Παρασκευή, η οποία ερεύνησε τον θάνατο του Tupac το 1996.

«Ο δημιουργός του "All Eyez On Me" πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ληστείας που πήγε στραβά στα Quad Studios της Νέας Υόρκης στην Times Square ενώ την την ίδια στιγμή, ο Sean «Diddy» Combs ήταν στο στούντιο με μια συνοδεία περίπου 40 ατόμων», τόνισε.

«Δεν πρέπει να πυροβολήσεις κάποιον πέντε φορές για να του πάρεις τα κοσμήματα και τα χρήματά του», εξήγησε η ΜακΚόλουμ.

«Ο Diddy και η 40μελής συνοδεία του; Σώος. Χωρίς απειλή», συμπλήρωσε με νόημα αφήνωντας υπονοούμενο. «Πώς γίνεται να στοχεύεται μόνο ένα άτομο όταν βρίσκονται τόσοι άλλοι γύρω του;», συμπλήρωσε η ερευνήτρια.

Mετά από αυτό το περιστατικό, δυο χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 1996, ο Tupac δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, φεύγοντας από έναν αγώνα πυγμαχίας στο Λας Βέγκας.

Η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι και τις δύο φορές που ο Tupac πυροβολήθηκε, ήταν «εγκλωβισμένος» και δεν μπορούσε να διαφύγει.

«Την πρώτη φορά ήταν παγιδευμένος σε ασανσέρ, τη δεύτερη σε αυτοκίνητο. Δεν είχε πουθενά να τρέξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως θεωρεί ύποπτο το γεγονός πως δεν υπάρχουν βίντεο από καμία από τις δύο επιθέσεις.

«Για μένα αυτό σημαίνει ότι κάποιος που είναι κοντά του γνωρίζει πού βρίσκεται ακριβώς εκείνη τη μέρα και την ώρα. Αυτό για μένα, εξαφανίζει πολλούς υπόπτους. Μόνο λίγοι θα ήξεραν πού βρισκόταν εκείνες τις δύο μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσουνάμι μηνύσεων εναντίον του Diddy

Ωστόσο ο ράπερ έχει ήδη μεγάλο θέμα με τσουνάμι μηνύσεων εναντίον του αφού ήδη έγιναν 2.000 κλήσεις σε ειδική τηλεφωνική γραμμή που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό θυμάτων του.

«Από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου, δεχτήκαμε 12.000 κλήσεις σε περίπου 24 ώρες. Η πρόκλησή μας είναι να επεξεργαστούμε κάθε κλήση, να εντοπίσουμε τα θύματα και τους μάρτυρες και να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία», είπε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους καταγγέλλοντες, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.