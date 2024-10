Τζένι Ερμόσο: Το φιλί που οδήγησε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Ισπανία, έρχεται σε ντοκιμαντέρ από το Netflix

Το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένι Ερμόσο, έφερε στο φως σεξιστικές συμπεριφορές και άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Ένα χρόνο μετά το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της, που οδήγησε σε ένα τεράστιο σκάνδαλο και άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο, το Netflix φέρνει στη βιβλιοθήκη του το μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ, «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, αλλά και όσων ακολούθησαν.

Στο ντοκιμαντέρ, όπως διαβάζουμε στο Variety, δίνουν συνεντεύξεις πρόσωπα από την Εθνική Ισπανίας, που αφηγούνται τα ταραχώδη χρόνια που προηγήθηκαν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την επιτυχία για την κατάκτησή του, αλλά και τις συνέπειες που υπήρξαν από τις παραβιαστικές ενέργειες του εν λόγω άνδρα.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ