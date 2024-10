Όταν μπήκαμε στα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2024» και ξεχάσαμε να βγούμε

Λίγα λόγια για όσα ζήσαμε στη ξεχωριστή δράση που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών.

Μια μπύρα μας φέρνει πιο κοντά σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, άρα μπύρα = αγάπη. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο πρόλογο για να περιγράψουμε αυτή την ασύγκριτη εμπειρία της περιήγησης στα ζυθοποιεία, μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών σε όλη τη χώρα, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διημέρου 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2024.

Μικροζυθοποιία Septem

Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα, γεμίζοντας τα ζυθοποιεία και αλληλεπιδρώντας με τους ζυθοποιούς. Επισκέπτες όλων των ηλικιών έδειξαν ενθουσιασμό και έθεσαν πολλές ερωτήσεις γύρω από τον ζύθο, τα είδη μπύρας και τα στάδια παραγωγής.

Ο ζήλος και το ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν τη σημασία αυτής της δράσης, που συνδέει άμεσα τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και προωθεί την κουλτούρα της μπύρας στη χώρα μας. Με λίγα λόγια, μέσα σε δύο μέρες είδαμε με πόση αγάπη και μεράκι φτιάχνεται αυτό το μαγικό υγρό, λίγο πριν ξεχυλίσει τα ποτήρια μας.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Θεσσαλονίκη)

«Τέτοιες δράσεις καλλιεργούν την κουλτούρα της μπύρας»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Σοφοκλής Παναγιώτου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την αθρόα προσέλευση του κοινού στα ζυθοποιεία σε όλη την Ελλάδα και ευχαριστούμε θερμά για το πραγματικό ενδιαφέρον που έδειξε στα προϊόντα μας αλλά και στους ανθρώπους που τα δημιουργούν. Μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, καλλιεργείται η κουλτούρα της μπύρας και αναπτύσσεται ο κλάδος μας, ο οποίος γνωρίζει μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια καθώς δείχνουν πιο ενημερωμένοι και επιζητούν καλύτερη γνώση. Η μαζική συμμετοχή στη δράση μας, ταυτόχρονα μας γεμίζει με υποχρεώσεις και ευθύνες για τον κλάδο, ώστε να αναζητήσουμε και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες που προωθούν την κουλτούρα της μπύρας. Μπορεί τα Ανοιχτά Ζυθοποιεία να διεξάγονται μια φορά το χρόνο, ωστόσο η επαφή του κοινού με την μπύρα είναι συνεχής αφού διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα ανανέωσε το ραντεβού για το 2025.

Κρητικές Ζυθοποιίες Ζηδιανάκης

Οι στόχοι και το μέλλον της πρωτοβουλίας

Η δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τους καταναλωτές στον κόσμο της μπύρας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα στάδια παραγωγής, τις πρώτες ύλες και να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και τα μέλη της, ευχαριστούν τον κόσμο που συμμετείχε με πραγματικό ενδιαφέρον και αυθεντική περιέργεια στη δράση τους και μοιράστηκαν μαζί την αγάπη τους για τον ζύθο και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 2025.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Ριτσώνα)

Τα ζυθοποιεία που συμμετείχαν

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. (Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη)

Elixi Μικροζυθοποιία (Δροσιά Χαλκίδας)

Ζυθοποιία Πηνειού Ι.Κ.Ε. (Λάρισα)

Ικαριακή Ζυθοποιία (Ικαρία)

Κρητικές Ζυθοποιίες - Ζηδιανάκης Α.Ε. (Ηράκλειο Κρήτης)

Κρητική Ζυθοποιία Α.Ε. (Χανιά Κρήτης)

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων (Τήνος)

Local Streets Beer (Βόλος)

Μικροζυθοποιία Septem Ο.Ε. (Αυλωνάρι, Εύβοια)

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (Ριτσώνα, Εύβοια)

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)

Siris Craft Brewery (Σέρρες)

Μικροζυθοποιία Local Streets beer

Ζυθοποιία Πηνειού

Siris Craft Brewery

Λίγα λόγια για την Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση μεγάλων ζυθοποιείων στην Ελλάδα. To 2016 υπήρξε μια σημαντική πρωτοβουλία, που οδήγησε στην διεύρυνσή της, καθώς προβλέφθηκε η συμμετοχή μικρών και μεγάλων ζυθοποιείων στην Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών. Σήμερα, μέλη της Ένωσης είναι δύο μεγάλοι και 18 μικροί Ζυθοποιοί. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών αποτελεί μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης (The Brewers of Europe), η οποία ιδρύθηκε το 1958 και έχει σήμερα ως μέλη εθνικές ενώσεις ζυθοποιίας και εταιρείες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από 10.000 ευρωπαϊκά ζυθοποιεία.

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης