Αυστραλός ηλεκτρολόγος αποκάλυψε τα αηδιαστικά πράγματα που κάνουν οι εργάτες στα σπίτια των αγενών αφεντικών τους

Ένας ηλεκτρολόγος του Κουίνσλαντ βγάζει τα «άπλυτα» του κλάδου του στη φόρα και αηδιάζει τον κόσμο του διαδικτύου.

Ο 31χρονος Kyle Romaior είναι ηλεκτρολόγος στο Κουίνσλαντ, εργάζεται στον κλάδο εδώ και χρόνια και έχει ακούσει πολλές ιστορίες σε εργοτάξια.

Πριν από δύο μήνες, ο 31χρονος δημιούργησε ένα ανώνυμο «κουτί εξομολόγησης» σε ένα μεγάλο εργοτάξιο της πόλης για να δει τι κάνουν οι εργάτες στα αφεντικά που δεν τους συμπεριφέρονται σωστά.

Το πείραμα του είχε επιτυχία, και λίγο καιρό αργότερα αποκάλυψε τα πιο περίεργα πράγματα που έχουν κάνει ή έχουν δει στη δουλειά τους.

Ένας τεχνίτης παραδέχτηκε ότι αφού ένας πελάτης αρνήθηκε να τον αφήσει να χρησιμοποιήσει το μπάνιο του, αποφάσισε να κάνει την ανάγκη του στην οικοδομή, ενώ στη συνέχεια έβαλε τις ακαθαρσίες στον κουβά του τσιμέντου για να τις ενσωματώσει στην ανακαίνιση... «Τα έριξα στον τοίχο με τη μόνωση και τα κάλυψα με φύλλα», εξομολογήθηκε.

