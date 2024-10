Ξεκίνησε η διάσωση για να επιστρέψουν στη Γη «εγκλωβισμένοι» αστροναύτες: Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο πριν το 2025

Η αποστολή για να επιστρέψουν στην γη οι εγκλωβισμένοι από τον περασμένο Ιούνιο αστροναύτες, Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς έκανε την αρχή της αλλά επέστρεψε εκ νέου στην γη.

Μια μεγάλη αποστολή ξεκίνησε για να φέρει πίσω τους δύο αστροναύτες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Ιούνιο. Η Νasa και η Space X έστειλαν κάψουλα εν ονόματι Dragon, η οποία προσπάθησε να φέρει πίσω τους δύο αστροναύτες.

Εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το Σάββατο ωστόσο, επειδή προέκυψαν και αναγνωρίστηκαν κάποια προβλήματα κατά την απογείωση της, για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε το πλήρωμα να επιστρέψει και πάλι στη γη. Η νέα κάψουλα αναμένεται να κάνει την προσπάθεια της τον Φεβρουάριο ώστε να είναι πλήρως σίγουρη για την επιτυχία του αποτελέσματος.

Go #Crew9! A @SpaceX Dragon spacecraft is on its way to the @Space_Station following today's launch from Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The new crew arrives at the orbiting lab Sunday, Sept. 29, for a five-month science mission: https://t.co/MGfQEm00Fd pic.twitter.com/sHtbOBEjlE