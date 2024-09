Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα του Cillian Murphy ως Tommy Shelby στην επερχόμενη ταινία Peaky Blinders.

Το Netflix μοιράστηκε μια πρώτη εικόνα του Cillian Murphy στο ρόλο του διαβόητου γκάνγκστερ τη Δευτέρα (30/09), μαζί με την είδηση ότι η παραγωγή της ταινίας έχει ξεκινήσει.

Ο Murphy και ο Steven Knight, ο δημιουργός της μακροχρόνιας σειράς «Peaky Blinders» πόζαραν επίσης για μια κοινή φωτογραφία στα γυρίσματα.

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe