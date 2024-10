O κόσμος έπαθε «πλάκα» όταν ανακάλυψε πώς μοιάζει ο ιδρώτας των αλόγων (vid)

Ένα βίντεο που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο Twitter και δείχνει πώς μοιάζει ο ιδρώτας των αλόγων έχει προκαλέσει την έκπληξη των χρηστών.

Είναι αλήθεια ότι στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Πρόσφατα έγινε viral στο twitter ένα βίντεο που δείχνει πώς μοιάζει ο ιδρώτας των αλόγων και πολλοί χρήστες έμειναν έκπληκτοι.

Συγκεκριμένα, στο κλιπ που μοιράστηκε ο λογαριασμός X @natureisamazing δείχνει τι συνέβη στο σώμα ενός αλόγου όταν άρχισε να αγχώνεται και να ιδρώνει.

Στο κλιπ φαίνεται ο ιδιοκτήτης να βγάζει το σαμάρι του αλόγου για να αποκαλύψει αυτό που μοιάζει με έναν παχύ αφρό σαπουνιού στο τρίχωμά του. Ωστόσο, ενώ η ουσία μοιάζει σαν να έχει βγει κατευθείαν από μπουκάλι με αφρόλουτρο, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μορφή ιδρώτα.

Στη λεζάντα του κλιπ, ο χρήστης έγραψε: «Έμαθα ότι ο ιδρώτας του αλόγου είναι αφρώδης. Σοκ».

Ένας κτηνίατρος εξήγησε στα σχόλια ότι «κατά τη διάρκεια περιόδων στρες ή υπερέντασης, τα άλογα παράγουν ιδρώτα. Ωστόσο, χάρη σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται latherin, η οποία μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού, ο ιδρώτας των αλόγων μπορεί να φαίνεται λευκός και αφρώδης, γεγονός που βοηθά την υγρασία να απομακρυνθεί από το δέρμα του ζώου προς τη γούνα του».

I learned horse sweat is foamy waaaay too late in life.. petrified pic.twitter.com/5oJn45B8cp