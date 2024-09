Τρομακτικό βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ στην Υεμένη: Η στιγμή της έκρηξης στις δεξαμενές πετρελαίου

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντέιντα.

Ο ισραηλινος στρατός επιβεβαίωσε την έναρξη αεροπορικών επιδρομών εναντίον των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη. Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι.

This is what Israel 🇮🇱 did an hour ago in Yemen 🇾🇪, at a distance of 2,000 kilometers from Israel.



Iran's oil infrastructure are only at a distance of 1,600 kilometers from Israel...

pic.twitter.com/yT4XXNnHd6