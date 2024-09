Δεκάδες «εξαιρετικά καλοδιατηρημένοι» σκελετοί Βίκινγκς ανακαλύφθηκαν στη Δανία (vid)

Σε μια συγκλονιστική ανακάλυψη προχώρησαν αρχαιολόγοι στη Δανία.

Πενήντα «εξαιρετικά καλά διατηρημένοι» σκελετοί Βίκινγκς έχουν ανακαλυφθεί στη Δανία από αρχαιολόγους του Μουσείου του Όντενσε, στη Δανία.

«Είναι πραγματικά ασυνήθιστο να βρίσκουμε τόσους πολλούς καλά διατηρημένους σκελετούς ταυτόχρονα, όπως αυτοί που ανακαλύφθηκαν στο Åsum», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο έφορος του μουσείου Michael Borre Lundø.

