Σάλος με αθλήτρια που πρωταγωνιστεί στο Only Fans: Χόρεψε «καυτό» Twerk μπροστά στην αντίπαλό της (vid)

Μια στιγμή που τράβηξε τα... βλέμματα προκλήθηκε στο γυναικείο MMA, όταν αθλήτρια που πρωταγωνιστεί στο Οnly Fans, κουνήθηκε επιδεικτικά χορεύοντας twerk μπροστά στην αντίπαλό της μετά την νίκη της στην αναμέτρηση.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η... φλεγόμενη κίνηση αθλήτριας που αποφάσισε να χορέψει twerk μπροστά στο πρόσωπο της αντιπάλους της μετά την πολυπόθητη νίκη της σε αγώνα στο γυναικείο MMA. Πρόκειται για την Ailin Perez η οποία εκτός από την κορυφή στους αγώνες του ring, κατακτά και εκείνη στην διάσημη πλατφόρμα του Only Fans. Η 29χρονη, κατάφερε να πανηγυρίσει στο παιχνίδι κόντρα στην Ρωσίδα, Darya Zheleznyakova, και επέλεξε να το διασκεδάσει λίγο παραπάνω, φέρνοντας την σε μειονεκτική θέση με τις χορευτικές της κινήσεις.

Η Ailin, βρέθηκε από την κόλαση στο... παράδεισο εν μια νυκτί, και αυτό συγκεκριμένα γιατί λίγες μόνο ώρες πριν από τον αγώνα που την ανέδειξε πρωταθλήτρια, εκείνη βρέθηκε να... κλαίει πάνω από την ζυγαριά της λόγω της απροσδόκητης αύξησης του βάρους της, σε λίγες μόνο ημέρες. Η νέα πρωταθλήτρια του MMA και star του Only Fans, δεν πτοήθηκε ωστόσο και κατέβηκε στον τελικό κατακτώντας και την πολυπόθητη νίκη.

Η σκηνή όμως που τράβηξε όλα τα... βλέμματα και έμεινε χαραγμένη στο κοινό αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης δεν είναι κάποια περίτεχνη κίνηση που έθεσε την αντίπαλο knock out, αλλά ο τρόπος που αποφάσισε να πανηγυρίσει τη νίκη της η αθλήτρια από την Αργεντινή. Η Ρωσίδα από την άλλη χωρίς να δίνει συνέχεια στο καυγά που όσο και πλησίαζε πυροδοτούνταν επέλεξε να επιστρέψει στην θέση της και να αναγνωρίσει την ήττα της, με τον κόσμο να αποθεώνει την νέα πρωταθλήτρια του MMA.

AILIN PEREZ WINS BY SUBMISSION AND TWERKS ON HER OPPONENT AFTERWARDS 😭😭#UFCParis #UFC #MMA



pic.twitter.com/996Wzixnyl