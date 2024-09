Τύπος πήγε στην τράπεζα και ζήτησε δάνειο δύο εκατομμυρίων δολαρίων για να στοιχηματίσει στη ρουλέτα: Η αποστομωτική απάντηση της υπαλλήλου (vid)

Σημαντική προσοχή έχει κερδίσει ένα βίντεο που απεικονίζει ένα νεαρό να επισκέπτεται κατάστημα τράπεζας και να ζητάει δάνειο προκειμένου να παίξει ρουλέτα στο καζίνο.

Ένας άνδρας μπήκε σε μια τράπεζα και ζήτησε δάνειο 2 εκατομμυρίων δολαρίων - όχι για να αγοράσει ένα σπίτι ή να ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά για να παίξει σε μια μόνο περιστροφή της ρουλέτας. Το κόλπο, το οποίο καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε έκτοτε viral, αφήνοντας τους θεατές έκπληκτους.

Το βίντεο ξεκινά με τον άνδρα να μπαίνει στην τράπεζα και να πλησιάζει με αυτοπεποίθηση μια υπάλληλο για να ρωτήσει αν μπορεί να πάρει δάνειο. Όταν τον ρωτούν αν πρόκειται για επαγγελματικούς σκοπούς, απαντά: «Ναι». Αλλά οι πραγματικές του προθέσεις σύντομα γίνονται σαφείς όταν δηλώνει: «Δύο εκατομμύρια στο μαύρο», αφήνοντας την υπάλληλο της τράπεζας άναυδη.

Man tries to get a 2M loan from the bank for the casino pic.twitter.com/EER3Fq8Thp