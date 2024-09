Ψυχολόγος εξήγησε γιατί αντιδούμε τόσο έντονα στον θάνατο μιας διασημότητας

Ψυχολόγοι έδωσαν πληροφορίες για το γιατί οι θάνατοι διασημοτήτων μπορεί να επηρεάζουν τους ανθρώπους.

Ο θάνατος μιας διασημότητας μπορεί να προκαλέσει μια ισχυρή συναισθηματική αντίδραση, συχνά συγκρίσιμη με τη θλίψη που νιώθουμε όταν χάνουμε κάποιον που γνωρίζουμε προσωπικά.

Οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο θρηνούν σήμερα την απώλεια της θρυλικής Βρετανίδας ηθοποιού Dame Maggie Smith, της οποίας η αξιοσημείωτη καριέρα διήρκεσε πάνω από επτά δεκαετίες. Παρά το γεγονός ότι δεν την γνώριζαν προσωπικά, οι άνθρωποι έχουν εκφράσει τη θλίψη τους, αναλογιζόμενοι τον βαθύ αντίκτυπο που είχε το έργο της στη ζωή τους. Γιατί όμως αντιδρούμε τόσο έντονα στον θάνατο κάποιου που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ;

We are deeply saddened to hear of Dame Maggie Smith’s passing today, aged 89.



She was a shining force as Professor McGonagall in the Harry Potter films, alongside gracing the screen in many other iconic roles. pic.twitter.com/nnAnobZsPD