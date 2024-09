Το χαμένο καλαμάρι που ξάφνιασε τους επιστήμονες: Τα τεράστια «χέρια» του προκαλούν εφιάλτες (vid)

Το καλαμάρι που απαθανατίστηκε σε αυτό το νέο βίντεο εκτιμάται ότι έχει μήκος 20 έως 30 εκατοστά.

Σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη, κάμερες που τοποθετήθηκαν στον πυθμένα της τάφρου Τόνγκα στον Νότιο Ειρηνικό κατέγραψαν σπάνια πλάνα ενός καλαμαριού bigfin (Magnapinna), ενός μυστηριώδους πλάσματος της βαθιάς θάλασσας με εξαιρετικά μακριά, αγκαθωτά χέρια. Το βίντεο, που γυρίστηκε σε βάθος 3.300 μέτρων, προσφέρει μια σπάνια ματιά σε ένα από τα πιο άπιαστα κεφαλόποδα του ωκεανού.

Τα καλαμάρια Bigfin ανήκουν σε μια ομάδα που περιλαμβάνει τα χταπόδια και τις σουπιές, αλλά ξεχωρίζουν λόγω των μοναδικά μακρών χεριών τους που μπορούν να εκτείνονται σε αρκετά μέτρα. Αυτά τα πλάσματα είναι γνωστό ότι κατοικούν στα βαθύτερα σημεία του ωκεανού, επιβιώνοντας σε βάθη που ξεπερνούν τα 6.100 μέτρα , σύμφωνα με το Ocean Conservancy. Παρά τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά τους, έχουν καταγραφεί μόνο περίπου δώδεκα θεάσεις αυτού του είδους.

Το υλικό, που κατέγραψαν ερευνητές κατά την εξερεύνηση της τάφρου Τόνγκα, ήταν αποτέλεσμα καθαρής τύχης, λέει ο Alan Jamieson, καθηγητής και επιστήμονας βαθιάς θάλασσας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, ο οποίος συνέλεξε το υλικό. «Πάντα ελπίζουμε να δούμε αυτό το είδος ζώου», δήλωσε ο Jamieson στο Live Science. «Τα καλαμάρια Bigfin δεν είναι κάτι που θα ψάχναμε ενεργά, είναι ένα είδος που βασίζεται στο ότι τα συναντάμε τυχαία».

