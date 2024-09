Ο δεκάλεπτος κανόνας του Steve Jobs που τον έκανε πιο έξυπνο

Σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο περίπατος μπορεί να ενισχύσει την εγκεφαλική λειτουργία και να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που φαίνονται άλυτα όταν κάθεστε.

Φανταστείτε αυτό: Έχετε κολλήσει σε ένα δύσκολο πρόβλημα στη δουλειά σας. Κάθεστε στο γραφείο σας εδώ και 10 λεπτά, στραγγίζοντας το μυαλό σας για μια λύση, αλλά τίποτα δεν σας έρχεται στο μυαλό. Τι κάνουμε τώρα;

Αν ήσασταν ο Steve Jobs, η απάντηση θα ήταν ξεκάθαρη - σηκωθείτε και πηγαίνετε μια βόλτα. Ο Jobs, ο εμβληματικός συνιδρυτής της Apple, ήταν γνωστός για τις έκανε μεγάλες βόλτες που έκανε για να σκεφτεί σημαντικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα, ο βιογράφος του, Walter Isaacson, σημείωσε ότι το περπάτημα ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο Jobs για σοβαρές συζητήσεις, ενώ ο θρυλικός σχεδιαστής Jony Ive θυμήθηκε ακόμη ότι περνούσε αμέτρητες ώρες περπατώντας ήσυχα μαζί του.

Αλλά η συνήθεια του Jobs να περπατάει δεν ήταν μόνο για να απολαμβάνει την ύπαιθρο. Η διαίσθησή του ότι το περπάτημα βοηθά στη δημιουργία ιδεών υποστηρίζεται πλέον από τη νευροεπιστήμη. Σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο περίπατος μπορεί να ενισχύσει την εγκεφαλική λειτουργία και να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που φαίνονται άλυτα όταν κάθεστε.

H νευροεπιστήμονας Mithu Storoni, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Cambridge και συγγραφέας του βιβλίου «Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work», υποστηρίζει αυτό που αποκαλεί «κανόνα των 10 λεπτών». Αν καταπιάνεστε με ένα δύσκολο πρόβλημα για περισσότερα από 10 λεπτά χωρίς να έχετε σημειώσει πρόοδο, συμβουλεύει να σηκωθείτε και να πάτε μια βόλτα.

Σύμφωνα με την Storoni, ο εγκέφαλός σας δεν λειτουργεί σαν μυς. Στις σωματικά απαιτητικές εργασίες, η μεγαλύτερη προσπάθεια οδηγεί συχνά σε μεγαλύτερη απόδοση. Αλλά για διανοητικά απαιτητικές εργασίες, το να κάθεστε απλώς και να επιβάλλετε την εστίαση σπάνια φέρνει αποτελέσματα. Για να σκεφτείτε νέες ιδέες ή να λύσετε σύνθετα προβλήματα, το μυαλό σας πρέπει να βρίσκεται σε μια πιο χαλαρή κατάσταση, που του επιτρέπει να σχηματίζει νέες συνδέσεις.

Το περπάτημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το μυαλό σας επεξεργάζεται τις σκέψεις, εξηγεί η Storoni. Όταν περπατάτε, η προσοχή σας κινείται μαζί με το περιβάλλον σας. Δεν μπορείτε να ασχολείστε με ένα μόνο πρόβλημα για πολύ ώρα, επειδή πρέπει επίσης να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας -όπως να προσέχετε πού πατάτε ή να αποφεύγετε τα εμπόδια. Αυτή η ελαφριά νοητική ενασχόληση αποτρέπει το μυαλό σας από το να κολλήσει σε μια ιδέα, κάτι που συχνά οδηγεί σε νοητικά οδοφράγματα.

Αυτή η δυναμική είναι το κλειδί για την εξεύρεση λύσεων. Το περπάτημα ενθαρρύνει τον εγκέφαλό σας να εξερευνήσει νέους δρόμους χωρίς να κολλήσει. Απελευθερώνει τη σκέψη σας, επιτρέποντας στις ιδέες να βγουν στην επιφάνεια με φυσικό τρόπο, καθώς το μυαλό σας περιπλανιέται μεταξύ των σκέψεων.