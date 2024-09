Κοκαΐνη βρέθηκε σε εγκεφάλους ανθρώπων που πέθαναν τον 17ο αιώνα: Η ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα για τη χρήση ναρκωτικών

Η παρουσία κοκαΐνης σε αυτά τα άτομα θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το ναρκωτικό είτε χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς είτε καταναλωνόταν ψυχαγωγικά σε κάποια μορφή.

Σε μια ανακάλυψη που αμφισβητεί μακροχρόνιες πεποιθήσεις σχετικά με την ιστορία των ναρκωτικών στην Ευρώπη, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη κοκαΐνης στον μουμιοποιημένο εγκεφαλικό ιστό δύο ατόμων που πέθαναν τον 17ο αιώνα. Το εύρημα, το οποίο έκαναν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, ανέτρεψε το χρονοδιάγραμμα της χρήσης κοκαΐνης στην Ευρώπη κατά περίπου 200 χρόνια, αλλάζοντας την αντίληψή μας για την ιστορική επικράτηση του ναρκωτικού.

Τα άτομα θάφτηκαν σε μια κρύπτη που χρονολογείται από το 1600 στο πρώην νοσοκομείο Ca' Granda στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η επικεφαλής ερευνήτρια Gaia Giordano και η ομάδα της διεξήγαγαν δοκιμές σε διάφορα μουμιοποιημένα σώματα όταν έκαναν την απροσδόκητη ανακάλυψη ιχνών κοκαΐνης στον εγκεφαλικό ιστό δύο από τις μούμιες.

