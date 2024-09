Επιστήμονες ανέλυσαν το DNA από τυρί ηλικίας 3.600 ετών: Βρέθηκε στους τάφους κατοίκων της εποχής του Χαλκού

Η έρευνα ρίχνει φως στο ποικίλο φάσμα κληρονομικών μικροβίων που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι άνθρωποι για τη δημιουργία βασικών τροφίμων, όπως το τυρί, το ψωμί, η μπύρα και το κρασί, πολλά από τα οποία διατηρούνται σε κάποια μορφή και σήμερα.

Σε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη που συνδυάζει την αρχαιολογία, τη γενετική και τον κόσμο της μαγειρικής, οι επιστήμονες κατάφεραν να προσδιορίσουν με επιτυχία την αλληλουχία του DNA από ένα κομμάτι τυριού ηλικίας 3.600 ετών που ανακαλύφθηκε στη βορειοδυτική Κίνα.

Αυτό το αρχαίο γαλακτοκομικό προϊόν, το αρχαιότερο γνωστό τυρί στα αρχαιολογικά αρχεία, βρέθηκε στους τάφους κατοίκων της εποχής του Χαλκού στην έρημο Τακλαμακάν. Αξιοσημείωτα διατηρημένο από τις ξηρές συνθήκες της ερήμου, το τυρί ανακαλύφθηκε μαζί με ανθρώπινα λείψανα, διάσπαρτα στα κεφάλια και τους λαιμούς των νεκρών, πιθανώς ως σνακ για τη μετά θάνατον ζωή.

🧀ANCIENT CHEESE🧀 was found spread on 3,600-year-old remains unearthed in northwest China. https://t.co/R7XPiM9MqZ