Νέα φωτογραφία δείχνει «UFO» να αιωρείται πάνω από τον Καναδά: Καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος

Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας αναζωπύρωσε τις συζητήσεις και τις ανησυχίες γύρω από τη σειρά των UFO που έχουν παρατηρηθεί στον ουρανό της Βόρειας Αμερικής.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη εικόνα ενός UFO που καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τον Καναδά τον Φεβρουάριο του 2023 έχει προκαλέσει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το μυστηριώδες αντικείμενο που εντοπίστηκε να αιωρείται πάνω από το Γιούκον.

Η φωτογραφία, την οποία απέκτησε το CTVNews μέσω αιτήματος παροχής πληροφοριών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά, δείχνει το «κυλινδρικό» αντικείμενο να αιωρείται στα 40.000 πόδια λίγες ημέρες πριν από την κατάρριψή του.

🚨🇺🇸BREAKING: FIRST IMAGE OF UFO SHOT DOWN OVER ALASKA RELEASED Canada has unveiled the first-ever image of the UFO downed during a joint US-Canada mission in February 2023. The grainy photo shows a circular, white object shot by a US Air Force F-22 fighter jet. Military… pic.twitter.com/9ZxmC7QBI5

Το UFO, που αρχικά περιγράφηκε ως «ύποπτο αερόστατο», είχε εντοπιστεί επί οκτώ ημέρες, εμφανιζόμενο αρχικά πάνω από την Αλάσκα πριν περάσει στον εναέριο χώρο του Καναδά. Στις 11 Φεβρουαρίου 2023, ο πρωθυπουργός Justin Trudeau ενέκρινε την καταστροφή του αντικειμένου. Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-22 εκτέλεσε την εντολή λίγο μετά τις 4:50 μ.μ., καταστρέφοντας το αντικείμενο καθώς συνέχιζε να κινείται πάνω από την αχανή καναδική έρημο.

Εκείνη την εποχή, το άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο περιγράφηκε από αξιωματούχους ως «μικρό, μεταλλικό μπαλόνι με δεμένο φορτίο», προκαλώντας περιέργεια και εικασίες για τον σκοπό και την προέλευσή του.

Αυτά τα εναέρια αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που φωτογραφήθηκε πάνω από τον Καναδά, ήταν όλα σημαντικά μικρότερα από το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό αερόστατο που είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις αρχές του μήνα. Εκείνο το αερόστατο είχε διασχίσει από την Αλάσκα τις Ηνωμένες Πολιτείες προτού καταρριφθεί από τον αμερικανικό στρατό πάνω από τη Νότια Καρολίνα στις 4 Φεβρουαρίου 2023.

FOIA UAV 2022 Canada

Confirms: Not a UFO -shot down by F22 -carried package hanging from wire -no advanced maneuvers, Email traffic of high ranking people wanting to declassify -no coverup in government at large, if one exists it's in SAPhttps://t.co/2YgMcvKv7S#uapX #ufotwitter pic.twitter.com/JFuT1iWHmO