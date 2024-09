Ολυμπιονίκης προσφέρεται να κληροδοτήσει το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε το 1988 στον επίδοξο κλέφτη που το πήρε

Το πιο πολύτιμο αντικείμενό του, το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, κλάπηκε κατά τη διάρκεια διάρρηξης που έχει αναστατώσει τον συνταξιούχο αθλητή.

Ο πρώην Ούγγρος ξιφομάχος László Csongrádi, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, έκανε μια αξιοσημείωτη προσφορά στον κλέφτη που έκλεψε το πολύτιμο αντικείμενό του. Σε μια απελπισμένη έκκληση για την επιστροφή του χρυσού Ολυμπιακού του μεταλλίου, ο Csongrádi προσφέρθηκε να κληροδοτήσει το μετάλλιο στον ένοχο στη διαθήκη του, αν αυτό επιστραφεί.

Ο 65χρονος Csongrádi, ο οποίος ήταν μέλος της νικηφόρας ουγγρικής ομάδας σπάθης ανδρών στη Σεούλ, έχει μείνει συντετριμμένος από την κλοπή. Το περιστατικό συνέβη αργά στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ κοιμόταν στο σπίτι του. Το πιο πολύτιμο αντικείμενό του, το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, κλάπηκε κατά τη διάρκεια διάρρηξης που έχει αναστατώσει τον συνταξιούχο αθλητή.

