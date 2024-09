Το νοτιότερο ηφαίστειο στην Ανταρκτική «φτύνει» χρυσό αξίας 6.000 ευρώ (vid)

Ο χρυσός που κρυσταλλώνεται στον κρύο αέρα της Ανταρκτικής είναι μια απόδειξη των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της γεωλογίας και των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Το όρος Έρεβος, το νοτιότερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου, παράγει αθόρυβα έναν χρυσό θησαυρό. Το ηφαίστειο αυτό, που βρίσκεται στην Ανταρκτική, εκτοξεύει κάθε μέρα χρυσόσκονη αξίας περίπου 6.000 ευρώ.

Ανακαλύφθηκε το 1841 από τον καπετάνιο Sir James Clark Ross, το όρος Έρεβος έχει ύψος 3.794 μέτρα. Το ηφαίστειο, που πήρε το όνομά του από το πλοίο του, είναι ενεργό από το 1972, αν και οι εκρήξεις του δεν μοιάζουν με τα τυπικά ηφαιστειακά γεγονότα. Αντί να ρέει λάβα, το Έρεβος απελευθερώνει ένα σταθερό ρεύμα αερίου και ατμού. Μέσα σε αυτές τις εκπομπές κρύβονται μικροσκοπικά σωματίδια χρυσόσκονης, το καθένα από τα οποία έχει μέγεθος μόλις 0,02 χιλιοστά.

Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια αντιστοιχούν σε περίπου 80 γραμμάρια χρυσού που απελευθερώνονται καθημερινά στην ατμόσφαιρα της Ανταρκτικής. Δεδομένου ότι η τρέχουσα τιμή του χρυσού βρίσκεται περίπου στα 75 ευρώ ανά γραμμάριο, το όρος Έρεβος παράγει καθημερινά χρυσό αξίας περίπου 6.000 ευρώ. Η αξιοσημείωτη διαδικασία συμβαίνει καθώς το λιωμένο υλικό ανεβαίνει και, όταν φτάνει στον ψυχρότερο αέρα, κρυσταλλώνει τον χρυσό πριν εκτοξευτεί στην ατμόσφαιρα.

Αν και χρειάστηκαν πάνω από 130 χρόνια για να ενεργοποιηθεί το όρος Έρεβος, η σταθερή έκρηξή του από το 1972 έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον, ιδίως με την ανακάλυψη αυτής της συνεχούς παραγωγής χρυσού. Η ίδια η Ανταρκτική φιλοξενεί 138 ηφαίστεια, αλλά μόνο δύο παραμένουν ενεργά, με το Έρεβος να στέκεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα λόγω των μοναδικών εκπομπών του.

