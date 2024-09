«Ήμασταν πρώτη σειρά, όταν ο 12ος Πίθηκος γιόρτασε 20 χρόνια στην Τεχνόπολη»

Και τώρα θέλουμε να πάμε και στην Θεσσαλονίκη!

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο υπογράφων θα έδινε το παρόν σε μία συναυλία του 12ου Πίθηκου, αλλά αυτή η συγκυρία φάνταζε - και προωθήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- ως μία ιδιαίτερα μοναδική. Ευτυχώς οι προσδοκίες μας δεν διαψεύστηκαν! Απ’ όλες τις βραδιές που περάσαμε μαζί με τον Άκη στην Αθήνα, αυτή ήταν όντως η πιο ξεχωριστή!

Το κλίμα είχε ήδη ζεσταθεί εδώ και μία εβδομάδα, με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Η Τέχνη του Δρόμου», ενός εξαιρετικού δείγματος δουλειάς, που με τους βιωματικούς του στίχους έθετε σε πρώτο πλάνο την εικοσαετή πορεία του ράπερ από την Θεσσαλονίκη, αυτήν που άλλωστε συγκεντρωθήκαμε να γιορτάσουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Από τις γιορτές βέβαια, δεν λείπουν οι εκπλήξεις, αν και οι περισσότερες είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Έτσι από την σκηνή της Μουσικής Τεχνόπολης - όπως αποκαλείται όταν ξεδιπλώνει το συναυλιακό πρόγραμμά της- παρέλασαν μεταξύ άλλων, ένα εντυπωσιακό B-Boy show, όπως και ένα graffiti show που ανέδειξαν την γνωστή άλλωστε σχέση του εν λόγω καλλιτέχνη με το street dance και την street κουλτούρα γενικότερα, δίνοντας έξτρα χρώμα σε μία ούτως ή άλλως συναισθηματικά φορτισμένη και γεμάτη εντυπωσιακές παρουσίες βραδιά.

Περί εντυπωσιακών παρουσιών ο λόγος, δεν πρέπει να παραλείψουμε πως μαζί του στην σκηνή ανέβηκαν κάποια από τα top ονόματα του ελληνικού rap game, όπως οι Βήτα Πεις, Songo Pura, Wang και Εθισμός μεταξύ άλλων, ενώ δεν έλειψαν και τα φωνητικά της Pelina, που συχνά-πυκνά τον συνοδεύει δισκογραφικά και στις ζωντανές του εμφανίσεις, εδώ και πάνω από μία δεκαετία!

Επί πλέον, καθ’ όλη την διάρκεια του σετ του Δωδέκατου, υπήρξε συνοδεία DJ, ντραμς, κιθάρας και πνευστών, προσθήκες τις οποίες συνηθίζει στα shows του και οι οποίες αποτελούν δείγμα της μουσικότητάς του. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως λίγους μήνες πριν τον απολαύσαμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στα πλαίσια του Red Bull Symphonic, συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Πόσοι ράπερς μπορούν να υπερηφανεύονται για ένα τέτοιο milestone;

Εν μέσω sing alongs, εκστατικών αντιδράσεων από το κοινό και μίας θάλασσας από καπνογόνα, ο μεγάλος εν Αθήναις εορτασμός για τα 20 χρόνια πορείας του σπουδαίου Θεσσαλονικιού ράπερ, έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας μια ζεστή αίσθηση στις ραπ καρδιές μας, μία ανάταση στις μουσικές ψυχές μας και -όπως υποσχόταν και το δελτίο τύπου της εκδήλωσης- αναμνήσεις που κρατάνε μια ζωή!

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας αυτό το πακέτο εορταστικών εμφανίσεων και εδώ και μέρες, κάτι μέσα μου δεν με αφήνει να ησυχάσω. Ξαφνικά τα 500 χιλιόμετρα απόσταση δεν φαντάζουν και τόσο πολλά!

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του website www.dynasty.gr και του δικτύου καταστημάτων της more.com

Hard copy εισιτήρια θα βρείτε στο WE (Γ’ Σεπτεμβρίου 3), στα καταστήματα Sold Out Thrift Stores (Βαλαωρίτου, Γούναρη, Ελευθερίου Βενιζέλου), και στα NR40, Small Café και Βρωμιάρα – The Gourmet Street Food.