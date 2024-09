Samsung Galaxy S24 FE: Εμφανίστηκε μέχρι και unboxing video!

Δείτε το unboxing video του Samsung Galaxy S24 FE

To Samsung Galaxy S24 FE είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα, αλλά ίσως και να το περιμένουμε νωρίτερα.

Ο γνωστός leaker Evan Blass δημοσίευσε στο X/Twitter ένα unboxing video της συσκευής που φαίνεται πως προέρχεται από το επίσημο προωθητικό υλικό του κατασκευαστή.

Στη συσκευασία θα βρίσκεται, όπως φαίνεται, η συσκευή και ένα καλώδιο φόρτισης και το νέο smartphone θα κυκλοφορήσει σε χρώματα Μπλε, Γκρι, Μέντας και Κίτρινο.

Το video αναφέρει ακόμη πως θα έχει την πιο «ισχυρή κάμερα που έχουμε δει μέχρι σήμερα στη σειρά Galaxy FE για μοναδικά πορτρέτα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού».

Η κεντρική κάμερα θα είναι 50MP, ενώ θα υπάρχει ακόμη μια κάμερα 12MP ultrawide και μία 8MP με 3x optical zoom.

Για τις selfies θα υπάρχει μια κάμερα 10MP και στο εσωτερικό της συσκευής ο Exynos 2400e, μια underclocked έκδοση του Exynos 2400.

Η οθόνη του Samsung Galaxy S24 FE είναι στις 6.7 ίντσες και από πάνω της υπάρχει Gorilla Glass Victus+.

Τέλος, η μπαταρία του νέου smartphone έχει χωρητικότητα 4700mAh.

