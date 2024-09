To Χ αλλάζει εντελώς τη λειτουργία του block!

Θα μπορούν να δουν τα posts σας μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί.

Στόχος του Έλον Μασκ είναι να αλλάξει τα social media και με το Χ επιχειρεί να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, αφού όπως ανακοίνωσε αλλάζει τη λειτουργία του block.

Με απάντησή του σε ανάρτηση, ο Μασκ επιβεβαίωσε πως η λειτουργία του μπλοκαρίσματος θα αλλάξει εντελώς φιλοσοφία, αφού πλέον όσοι μπλοκάρετε θα μπορούν να δουν τις αναρτήσεις σας, αλλά δεν θα μπορούν απλά να αλληλεπιδράσουν με αυτές.

Η αιτία για αυτήν την αλλαγή είναι πως οι χρήστες μπορούν να βρουν έναν ή άλλο τρόπο να δουν αναρτήσεις από λογαριασμούς που τους έχουν μπλοκάρει και έτσι η πλατφόρμα θέλει να το κάνει πιο απλό.

Μένει να δούμε πως θα το πάρουν οι χρήστες αυτό…

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.