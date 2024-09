Η απίστευτη ιστορία των ανθρώπων που έχουν ταφεί κάτω από διάδρομο αεροδρομίου (vid)

Μοναδικός είναι ο λόγος για τον οποίο σε αεροδρόμιο στη Τζόρτζια υπάρχουν δύο τάφοι.

Αν βρεθείτε ποτέ στο αεροδρόμιο Savannah Hilton Head στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, μπορεί να παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο κάτω από τους τροχούς του αεροπλάνου, καθώς προσγειώνεστε: δύο ξεχωριστά, ορθογώνια σχήματα στην πίστα. Αυτά δεν είναι απλώς σημάδια στον διάδρομο προσγείωσης- είναι τάφοι - μια εξαιρετική υπενθύμιση της ιστορίας της περιοχής πολύ πριν από την ύπαρξη του αεροδρομίου.

Οι τάφοι ανήκουν στην Catherine και τον Richard Dotson, ένα παντρεμένο ζευγάρι που καλλιεργούσε τη γη γνωστή ως Cherokee Hills τον 19ο αιώνα. Γεννημένοι και οι δύο το 1779, ήταν μαζί για πάνω από 50 χρόνια μέχρι τον θάνατο της Catherine το 1877, τον οποίο ακολούθησε ο θάνατος του Richard το 1884. Σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, θάφτηκαν στη γη τους, σε ένα οικογενειακό νεκροταφείο με περίπου 100 τάφους, συμπεριλαμβανομένων των τάφων των σκλάβων.

There are two people buried under one of the runways at Savannah Hilton Head international Airport.



When the airport expanded a runway during World War II, it paved over a family burial site. The family's descendants permitted the relocation of 96 out of the 100 graves.



The… pic.twitter.com/UbKyyS2Svm