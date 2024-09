Το αθάνατο πλάσμα που μπορεί να εμφανίσει καρκίνο: Η νέα μελέτη που έχει προβληματίσει τους επιστήμονες (vid)

Οι υδρίες θεωρούνται κατά μία έννοια «αθάνατες», καθώς μπορούν να αναγεννιούνται συνεχώς και να αναπαράγονται αγενώς δημιουργώντας γενετικούς κλώνους του εαυτού τους.

Οι υδρίες (hydras), πλάσματα που μοιάζουν με μέδουσες και έχουν αξιοσημείωτες αναγεννητικές ικανότητες, αποκάλυψαν ένα παράξενο και ανησυχητικό φαινόμενο: μπορούν να αναπτύξουν όγκους που μεταδίδονται στους κλωνοποιημένους απογόνους τους. Η ανακάλυψη αυτή, η οποία αναδεικνύεται σε μια νέα μελέτη, ρίχνει φως όχι μόνο στο πώς αυτά τα πλάσματα αναπτύσσουν καρκίνο αλλά και στο ευρύτερο ερώτημα πώς μπορεί να εξελιχθούν οι μεταδοτικοί καρκίνοι.

Οι όγκοι αποτελούν κοινό κίνδυνο για κάθε πολυκύτταρο οργανισμό, αλλά οι περιπτώσεις καρκίνου που μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ατόμων είναι σπάνιες. Τα πιο διάσημα παραδείγματα εμφανίζονται στους διαβόλους της Τασμανίας, οι οποίοι πάσχουν από μια μεταδοτική ασθένεια όγκων στο πρόσωπο, και στους σκύλους, οι οποίοι εμφανίζουν μεταδοτικούς αφροδίσια όγκους.

Οι υδρίες θεωρούνται κατά μία έννοια «αθάνατες», καθώς μπορούν να αναγεννιούνται συνεχώς και να αναπαράγονται αγενώς δημιουργώντας γενετικούς κλώνους του εαυτού τους. Σε εργαστηριακές συνθήκες, η υπερτροφή αυτών των πλασμάτων πριν από 15 χρόνια προκάλεσε απροσδόκητα αυθόρμητη ανάπτυξη όγκων. Οι όγκοι δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο γενιά- σε ορισμένες περιπτώσεις, οι όγκοι μεταβιβάστηκαν σε απογόνους κλώνων, παρέχοντας μια σπάνια ευκαιρία να μελετηθεί η εξέλιξη του μεταδοτικού καρκίνου.

