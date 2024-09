Τουρίστες κατέστρεψαν φυσική πισίνα: «Πέταγαν νομίσματα και έκαναν ευχές»

Τεράστια είναι η ζημιά που έχουν προκαλέσει τουρίστες στη θεαματική θερμική πισίνα του Εθνικού Πάρκου Yellowstone.

Οι τουρίστες κατέστρεψαν άθελά τους μία από τις πιο όμορφες θερμικές πισίνες του Εθνικού Πάρκου Yellowstone, μετατρέποντας τα κάποτε παρθένα μπλε νερά της πισίνας Morning Glory Pool σε ένα μείγμα αφύσικων χρωμάτων λόγω των ετών συσσωρευμένων νομισμάτων και σκουπιδιών, ανέφεραν οι υπεύθυνοι του πάρκου.

Η πισίνα Morning Glory Pool, που βρίσκεται κοντά στον εμβληματικό Old Faithful, θεωρούνταν επί μακρόν ένα αξιοθέατο που πρέπει να επισκεφθείτε στη λεκάνη Upper Geyser του Yellowstone. Τα εντυπωσιακά καθαρά μπλε νερά της συχνά συγκρίνονταν με το λουλούδι Morning Glory, που θαυμάζονταν για τη ζωντανή ομορφιά του. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Cowboy State Daily, η γοητεία της πισίνας έχει αμαυρωθεί από περισσότερο από έναν αιώνα απρόσεκτων επισκεπτών που πετούσαν κέρματα, σκουπίδια και άλλα αντικείμενα στα βάθη της.

