Πρωτοφανείς χιονοπτώσεις στη Νότια Αφρική: Νεκρή 39χρονη που έμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα σε ένα λεωφορείο (vid)

Οι αρχές δεν μπορούν σήμερα να πουν πόσοι άνθρωποι ή οχήματα παραμένουν εγκλωβισμένοι στους δρόμους.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της αφότου έμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα σε ένα λεωφορείο, σε έναν δρόμο που είχε κλείσει εξαιτίας των ασυνήθιστων σφοδρών χιονοπτώσεων που πλήττουν από την Παρασκευή το ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε περίπου 30 χιλιόμετρα, ιδίως στον αυτοκινητόδρομο Ν3, έναν από τους κυριότερους οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν, στην ανατολική ακτή, ανέφερε σήμερα η ανάδοχη εταιρεία του δρόμου.

Snow in South Africa between Johannesburg and Durban, with some locations reporting up to 6 feet ❄️ 😳pic.twitter.com/UOGboa9aLN