Σάλος με πρόσφατες φωτογραφίες του Ozzy Osbourne: Περπατάει με το ζόρι

Καταβεβλημένος και σε κακή κατάσταση δείχνει ο Ozzy Osbourne μετά από πρόσφατες φωτογραφίες του που ήρθαν στην επιφάνεια.

Στο Λος Άντζελες εθεάθη ο Ozzy Osbourne μαζί με την σύζυγό του, Sharon. Ο 75χρονος τραγουδιστής δεν θυμίζει σε τίποτα από τις ένδοξες εποχές του με τους Black Sabbath.

Σε φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα η «Daily Mail», ο «πρίγκιπας του σκότους» δείχνει ιδιαίτερα «εύθραυστος» και καταβεβλημένος. Σε κάποιες φωτογραφίες ο ίδιος κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και στη συνέχεια προσπαθεί να σηκωθεί με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού για να περπατήσει.

Ωστόσο, κι αυτό φαίνεται πως το κάνει με δυσκολία. Η 71χρονη Sharon, ήταν δίπλα του, ενώ και οι δύο συνοδεύονταν από έναν άνδρα που έσπρωχνε το αναπηρικό αμαξίδιο του Ozzy.

Ozzy Osbourne looks frail in LA with wife Sharon - after she said his health has delayed their move to England https://t.co/3EqolWCI0a