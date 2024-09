Παγκόσμια κατακραυγή για τα βίντεο με Ισραηλινούς στρατιώτες να πετούν από ταράτσες σορούς Παλαιστινίων!

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να σπρώχνουν από την ταράτσα ενός κτιρίου έναν άνθρωπο.

Την ώρα που η πολεμική σύρραξη μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανου κορυφώνεται, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύουν επίθεση στη Βηρυτό, ένα αποτρόπαιο βίντεο είδε το «φως» της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες οι οποίοι με περίσσεια φρικαλεότητα πετούν σορούς Παλαιστίνιων από τις ταράτσες στην Qabatia, μία πόλη στην Δυτική Όχθη και όχι στην Λωρίδα της Γάζας.

In the first video, an invading Israeli soldier executes a young Palestinian at point-blank range on the roof of the house he was besieged in. In the second, soldiers throw his body off the roof in Qabatiya, south of Jenin, occupied West Bank. pic.twitter.com/qdtgzubWmu