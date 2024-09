Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακάλυψαν αρχαίο ξίφος από την εποχή του Μωυσή

Τα ευρήματα αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ζωντανής εικόνας της ζωής σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο κατά τη διάρκεια της βασιλείας ενός από τους πιο διάσημους φαραώ της Αιγύπτου.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη αναδύθηκε από την Αίγυπτο, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη στρατιωτική ιστορία της περιόδου του Νέου Βασιλείου. Στις 5 Σεπτεμβρίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την αποκάλυψη ενός αρχαίου ξίφους που ανήκε στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ραμσή Β'.

Η ανασκαφή, που διεξήχθη στο Housh Eissa, στο κυβερνείο Beheira, αποκάλυψε πληθώρα αντικειμένων στην τοποθεσία Tell Al-Abqain, ρίχνοντας φως στη ζωή κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ραμσή Β'. Ο χώρος αυτός φιλοξενούσε μια σειρά από κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων στρατώνων που χρησιμοποιούνταν από τους στρατιώτες της εποχής του Νέου Βασιλείου, παρέχοντας ανεκτίμητες πληροφορίες για τη στρατιωτική οργάνωση και την καθημερινή ζωή του αιγυπτιακού στρατού.

