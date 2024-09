«Θεέ μου, τι μέγεθος έχει αυτό»: O Hodor θυμάται την πιο οδυνηρή στιγμή που έζησε στα γυρίσματα του Game of Thrones

O ηθοποιός, Kristian Nairn, που υποδύθηκε τον Hodor του Game of Thrones θυμάται με ξεκαρδιστική λεπτομέρεια την πιο σουρεάλ στιγμή που έζησε στα γυρίσματα της σειράς.

Φανταστείτε να πηγαίνετε μια μέρα στο πλατό για να γυρίσετε μια δύσκολη σκηνή στο Game of Thrones και ένα τεράστιο προσθετικό μόριο να σας περιμένει στην αίθουσα του μακιγιάζ. Αυτό συνέβη στον ηθοποιό Kristian Nairn, ο οποίος υποδύθηκε τον Hodor στην επιτυχημένη σειρά του HBO. Με το ύψος του να ξεεπερνά κάθε άλλο ανθρώπινο χαρακτήρα στο Westeros, ο Hodor έγινε αμέσος αγαπητός στο κοινό.

Στο νέο του βιβλίο, Beyond the Throne, ο Kristian Nairn θυμάται την εποχή που δούλευε στο Game of Thrones. Σε ένα απόσπασμα που κυκλοφόρησε από το Vanity Fair, ο ηθοποιός θυμάται μια πολύ αποκαλυπτική σκηνή και τα προσθετικά που απαιτήθηκαν για να πραγματοποιηθεί. Ο Nairn θυμήθηκε τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά το ψεύτικο μόριο που θα «κολλούσε» η ομάδα του μακιγιάζ πάνω στο σώμα του.

Την αντίδραση του Kristian Nairn για το προσθετικό μόριο, τη μοιράστηκε προφανώς όλο το καστ της σειράς. Μάλιστα, ο ηθοποιός θυμήθηκε και μια συνάντηση με τον Richard Madden (που υποδύεται τον Rob Stark). «Προφανώς, το είχε κλέψει από το τμήμα ειδικών εφέ», έγραψε ο Nairn, πριν περιγράψει λεπτομερώς την αντίδραση του Madden στο προσθετικό. Συνέχισε:

«Θεέ μου, κοιτάξτε το μέγεθός του!» φώναζε στο μικρό συγκεντρωμένο πλήθος ηθοποιών και σκηνοθετών, κάτι που τους έκανε όλους να λυθούν στα γέλια. Τα γυρίσματα μιας μεσαιωνικής σειράς φαντασίας σε διάφορες καυτές και παγωμένες τοποθεσίες, όπως η Μάλτα και η Ιρλανδία, είναι βέβαιο ότι θα συνοδεύονται από οδυνηρές εμπειρίες. Πολλοί ηθοποιοί έχουν θυμηθεί την εποχή που δούλευαν στο Game of Thrones, περιγράφοντας μερικές από τις πιο άβολες στιγμές. Ωστόσο, η εμπειρία του Kristian Nairn με το προσθετικό υλικό μπορεί να είναι η πιο άβολη αφήγηση μέχρι στιγμής.

Σε αντίθεση με άλλα πρακτικά εφέ, όπως οι περούκες ή οι φαλάκρες, τα οποία απλώς κολλιούνται και κολλάνε πάνω σε συγκεκριμένες περιοχές, το προσθετικό μόριο απαιτούσε μια μακρά διαδικασία κόλλησης. Σύμφωνα με τον Nairn, η διαδικασία ήταν ακριβώς τόσο επώδυνη όσο θα περίμενε κανείς. Ο ίδιος έγραψε: «Η κόλλα απλώνεται σε σταγόνες που τραβάνε πεισματικά τις τρίχες του εφηβαίου μου πριν προστεθεί στη γύρω περιοχή. Αφού γινόταν η προσθήκη, μετά ήταν η ώρα για το βάψιμο της περιοχής. Αυτό φαινόταν να διαρκεί για πάντα».

Ο Nairn έπαιξε τον Hodor από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, μέχρι τον συγκλονιστικό θάνατο του χαρακτήρα στην 6η σεζόν. Ακόμα και η σκέψη της σκηνής φέρνει στο μυαλό εικόνες ενός νεαρού Hodor να φωνάζει «Hold the Door». Ευτυχώς για τον Nairn, οι θαυμαστές θυμούνται αυτή τη σκηνή περισσότερο από το άβολο προσθετικό.