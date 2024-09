Καφετέρια στη Σαγκάη σερβίρει τον καφέ σε πράσινη πιπεριά: «Έχει γίνει ανάρπαστο» (vid)

Καφετέρια στη Σαγκάη αποφάσισε να σερβίρει τον καφέ σε πιπεριά. Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο, έχει επανέλθει σε αρκετά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια καφετέρια στη Σαγκάη έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των ντόπιων όσο και των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σερβίροντας την τελευταία του δημιουργία - έναν λάτε σε πράσινη πιπεριά. Το καινοτόμο ρόφημα, γνωστό ως «Green Pepper Latte», έχει γίνει αίσθηση στην πόλη, με τα βίντεο από τη μοναδική παρασκευή του να γίνονται viral.

Η καφετέρια, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη παράκτια μητρόπολη της Κίνας, προσφέρει αυτό το αντισυμβατικό ποτό με μόλις 1,30 ευρώ. Στο βίντεο που έχει γίνει πλέον viral, ένα μέλος του προσωπικού φαίνεται να κόβει την κορυφή από μια πράσινη πιπεριά, να αφαιρεί τους σπόρους και να ρίχνει μέσα τον εσπρέσο. Στη συνέχεια προσθέτει αρκετό γάλα.

#Coffee #aficionados plz don't be mad. A #cafe in #Shanghai introduced their #greenpepper #latte, and it seems that it has attracted many curious customers to try it out.



