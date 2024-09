Η νέα απειλή για τη δημόσια υγεία: «Μέχρι το 2050 θα πεθάνουν 40 εκατομμύρια άνθρωποι»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη χαρακτηρίσει την AMR ως μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία.

Μια παγκόσμια υγειονομική κρίση διαφαίνεται καθώς η μικροβιακή αντοχή (AMR) - όταν οι λοιμώξεις γίνονται ανθεκτικές στα φάρμακα που προορίζονται για τη θεραπεία τους - προβλέπεται να στοιχίσει σχεδόν 40 εκατομμύρια ζωές μέχρι το 2050, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet. Η έκθεση αποκαλύπτει μια αυξανόμενη απειλή που θα μπορούσε να επιδεινωθεί τις επόμενες δεκαετίες, εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ήδη χαρακτηρίσει την AMR ως μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία. Η αύξηση της ανθεκτικότητας προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάχρηση και την υπερβολική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ανθρώπους, ζώα και γεωργία. Αυτή η υπερβολική χρήση επιτρέπει στα βακτήρια, τους ιούς και τους μύκητες να εξελίσσονται, καθιστώντας τα υπάρχοντα φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, λιγότερο αποτελεσματικά ή εντελώς αναποτελεσματικά.

Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Global Research on Antimicrobial Resistance Project και του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), εκτιμά ότι μεταξύ 2025 και 2050, η AMR θα μπορούσε να είναι άμεσα υπεύθυνη για πάνω από 39 εκατομμύρια θανάτους. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 70% των ζωών που χάνονται από λοιμώξεις ανθεκτικές στα φάρμακα σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά.

Ο Δρ. Chris Murray, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του IHME, προειδοποίησε για επιδείνωση της κρίσης. «Αναμένουμε ότι θα επιδεινωθεί», δήλωσε ο Murray. «Χρειαζόμαστε την κατάλληλη προσοχή στα νέα αντιβιοτικά και τη διαχείριση των αντιβιοτικών για να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι πραγματικά ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα».

Χρησιμοποιώντας 520 εκατομμύρια ατομικά αρχεία υγείας από 204 χώρες, οι ερευνητές ανέλυσαν 22 παθογόνα, 84 συνδυασμούς παθογόνων-φαρμάκων και 11 τύπους λοιμώξεων μεταξύ 1990 και 2021. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι θάνατοι από AMR έχουν μετατοπιστεί δραματικά με την πάροδο των ετών. Ενώ οι θάνατοι σε παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 50%, χάρη στα προγράμματα εμβολιασμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, οι θάνατοι σε ενήλικες άνω των 70 ετών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 80%, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι πληθυσμοί γερνούν.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα ήταν η απότομη αύξηση των θανάτων που προκαλούνται από τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη «Staphylococcus aureus» (MRSA). Το βακτήριο, ανθεκτικό στο αντιβιοτικό μεθικιλλίνη, σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των θανάτων του, από 57.200 το 1990 σε 130.000 το 2021. Αυτός ο συνδυασμός παθογόνου-φαρμάκου ευθύνεται πλέον για μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η ανάπτυξη νέων, ισχυρών αντιβιοτικών και η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε περιοχές με χαμηλές πηγές, θα μπορούσαν να μετριάσουν σημαντικά αυτούς τους αριθμούς. Όμως, χωρίς επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, ο φόρος αίματος από την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά θα συνεχίσει να αυξάνεται, αποτελώντας μια από τις πιο θανατηφόρες παγκόσμιες κρίσεις στον τομέα της υγείας.

Η έκθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση της απειλής της AMR.