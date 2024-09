Επιστήμονες της NASA κατάφεραν να παράξουν τις «αράχνες του Άρη»: «Ούρλιαζαν από τη χαρά τους»

Οι επιστήμονες βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στο να αποκαλύψουν περισσότερα από τα μυστικά του Κόκκινου Πλανήτη.

Οι ερευνητές έκαναν μια συναρπαστική ανακάλυψη αναδημιουργώντας τους μυστηριώδεις σχηματισμούς που μοιάζουν με αράχνες και παρατηρούνται στην επιφάνεια του Άρη εδώ στη Γη. Αυτές οι «αράχνες» δεν είναι ζωντανά πλάσματα, αλλά μάλλον παράξενα γεωλογικά χαρακτηριστικά, και αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη νέων μυστικών σχετικά με το μοναδικό περιβάλλον του Κόκκινου Πλανήτη.

Οι επιστήμονες της NASA ήταν ενθουσιασμένοι που κατάφεραν να αναπαραγάγουν αυτές τις σκοτεινές δομές που μοιάζουν με ρωγμές, γνωστές ως «αράχνες» οι οποίες έχουν προκαλέσει εδώ και καιρό αμηχανία στους ερευνητές από τότε που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τροχιακά σκάφη του Άρη το 2003. Αυτοί οι σχηματισμοί, που μοιάζουν με αράχνες με εκατοντάδες αγκαθωτά πόδια, εκτείνονται σε όλη την επιφάνεια του Άρη και μπορεί να έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 1.000 μέτρα.

