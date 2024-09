Η πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών ανηλίκων Emily Willis «μπορεί να μην περπατήσει ξανά»: Η σπάνια πάθηση μετά από καρδιακή ανακοπή

Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει κάποια σημάδια βελτίωσης, η Willis παραμένει ανίκανη να μιλήσει και είναι ικανή να εντοπίζει αντικείμενα μόνο με τα μάτια της.

Η Emily Willis, πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών ενηλίκων, μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ ξανά πλήρη κινητικότητα μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη πριν από επτά μήνες, σύμφωνα με έναν ιατρικό εμπειρογνώμονα. Η υγεία της 25χρονης παραμένει σε εύθραυστη κατάσταση.

Η καρδιακή ανακοπή της Willis συνέβη νωρίτερα φέτος, μετά από οκταήμερη παραμονή της σε κέντρο αποτοξίνωσης, σύμφωνα με τον πατριό της. Μετά το περιστατικό, η κατάστασή της καλύπτεται από μυστήριο, με λίγες ενημερώσεις για την ανάρρωσή της. Ωστόσο, τον Μάιο, η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι είχε βγει από «κώμα» και ξεκινούσε ένα δύσκολο ταξίδι ανάρρωσης.

Former adult actress Emily Willis may never be able to move a muscle again as it's "highly likely" she is suffering from "locked-in syndrome", a doctor has warned https://t.co/pPosEUEWtN