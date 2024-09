Επαναστατική μελέτη εικάζει ότι υπάρχει μια «τρίτη κατάσταση» ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο

Η έρευνα αυτή δημιουργεί ενδιαφέρουσες δυνατότητες για το μέλλον της συνθετικής βιολογίας.

Σε μια σημαντική εξέλιξη για τη συνθετική βιολογία, οι επιστήμονες πρότειναν μια πρωτοποριακή έννοια: μια «τρίτη κατάσταση» που υπερβαίνει την παραδοσιακή αντίληψη της ζωής και του θανάτου. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει στη δυαδική άποψη ότι η ζωή τελειώνει με το θάνατο, αυτή η νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει μια πρόσθετη φάση στο ενδιάμεσο - μία με δυνητικά μετασχηματιστικές επιπτώσεις για τη βιολογία και την ιατρική.

Οι βιολόγοι Peter Noble και Alex Pozhitkov, οι οποίοι δημοσίευσαν πρόσφατα τα ευρήματά τους στο περιοδικό «The Conversation», υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση νέων πολυκυτταρικών μορφών ζωής αμφισβητεί τη μακροχρόνια πεποίθηση ότι ο θάνατος είναι το τελικό στάδιο της βιολογικής ζωής. Η έρευνά τους εξετάζει πώς τα κύτταρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και μετά το θάνατο ενός οργανισμού, οδηγώντας σε εντελώς νέες δυνατότητες για την επιστήμη και την ιατρική.

