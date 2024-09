Χαμός στο Twitter με την πρεμιέρα του νέου και διαφορετικού Survivor: «Ο Στέφανος είναι ο Ρίτσαρντ από τη Γαλάζια Λίμνη»

Το Survivor έκανε πρεμιέρα και στο Twitter επικράτησε... πανδαιμόνιο!

Τις δύο νέες ομάδες στο Survivor υποδέχθηκε ο Γιώργος Λιανός, τη νύχτα της Δευτέρας, όταν και το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ έκανε πρεμιέρα επιστρέφοντας στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα. Μάλιστα, η υποδοχή που επιφύλασσε ο γνωστός παρουσιαστής στους παίκτες ήταν διαφορετική από όλες τις προηγούμενες πρεμιέρες!

«Το survivor επιστρέφει στις ρίζες του και η πιο μεγάλη περιπέτεια ξεκινά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός. Δύο φυλές, οι Τίγρεις και οι Αετοί, «ναυαγούν» στον Άγιο Δομίνικο. Αν θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Στην αφιλόξενη παραλία δεν υπάρχει καλύβα, δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο και η καταιγίδα πλησιάζει…

Η πρεμιέρα του Survivor έχει ανάψει «φωτιές» στο Twitter με το #survivorGR να είναι το πρώτο trend. Οι χρήστες επιστράτευσαν το χιούμορ και τη φαντασία τους για να σχολιάσουν το ριάλιτι, με τον 20χρονο Στέφανο Βλάχο να έχει την τιμητική του εξαιτίας της... πλούσιας κόμης του.

All by myself

Don't wanna be...#SurvivorGR pic.twitter.com/5dNKZBnAUV