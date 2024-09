Η στρατηγική της Ελλάδας ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την καταπολέμηση της πληθυσμιακής κρίσης

Το σχέδιο της Ελλάδας έρχεται ως απάντηση στο γεγονός ότι έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πιεστική δημογραφική πρόκληση με μια πρωτοβουλία ύψους 1 δισ. ευρώ που αποσκοπεί στην αντιστροφή της μείωσης των γεννήσεων.

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, εισάγει μια σειρά κινήτρων που αποσκοπούν στο να καταστήσουν την οικογενειακή ζωή πιο προσιτή και ελκυστική, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κουπονιών, παροχών παιδικής μέριμνας και φορολογικών ελαφρύνσεων. Παρά τα φιλόδοξα αυτά μέτρα, ο σκεπτικισμός παραμένει όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της διαφαινόμενης πληθυσμιακής κρίσης της χώρας.

Ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης της Ελλάδας αντανακλά μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση. Την περασμένη εβδομάδα, τα κράτη μέλη της ΕΕ συνήλθαν για να συζητήσουν μια έκθεση που υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και στα δημόσια οικονομικά λόγω της μείωσης του αριθμού των πολιτών σε ηλικία εργασίας και της αύξησης του πληθυσμού των ηλικιωμένων. Οι ανησυχίες της Ελλάδας δεν είναι μεμονωμένες- παρόμοια ζητήματα αναδύονται παγκοσμίως.

