Σέρβος influencer έπεσε σε φωλιά αρκούδας: Η απρόσμενη συνάντηση που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η απρόσμενη συνάντηση ενός influencer από τη Σερβία με μια αρκούδα.

Σε μια εκπληκτική και δραματική τροπή των γεγονότων, ο Σέρβος influencer Stefan Janković βρέθηκε στο επίκεντρο μιας viral συνάντησης, αφού κατά λάθος έπεσε σε φωλιά αρκούδας. Η συνάντηση του Janković με το τεράστιο θηρίο έχει καταγραφεί σε δύο συγκλονιστικά βίντεο που έχουν αφήσει τους θεατές στα άκρα.

Το πρώτο βίντεο δείχνει τον Janković να κάθεται στον πάτο του κρησφύγετου της αρκούδας. Τα πλάνα καταγράφουν τη στιγμή που η αρκούδα, εμφανώς περίεργη και θορυβημένη, αρχίζει να ερευνά τι γίνεται στο σπίτι της. Το ογκώδες πλάσμα, που πιθανότατα μόλις επέστρεφε στη φωλιά του, φαίνεται να μυρίζει τον αέρα, προσπαθώντας να διακρίνει την παρουσία αυτού του απροσδόκητου επισκέπτη.

"On the edge of life." Popular Serbian video blogger Stefan Janković published a video online where he somehow ended up in a bear's cave. In the second video, he is already on a tree with 2 bears underneath. He did not explain how he got into such a situation, but he called… pic.twitter.com/sX0D3d6e5D

Καθώς η αρκούδα πλησιάζει, ο Janković, διατηρώντας ένα αξιοσημείωτο επίπεδο ψυχραιμίας, πλησιάζει στην είσοδο της φωλιάς.

Στο δεύτερο βίντεο, η κατάσταση κλιμακώνεται καθώς ο Janković βγαίνει από τη φωλιά, ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με την αρκούδα. Τα πλάνα καταγράφουν μια στιγμή που κόβει την καρδιά, καθώς η αρκούδα, είναι ακριβώς δίπλα στον influencer, μυρίζει το κεφάλι του Janković και μάλιστα μυρίζει από περιέργεια το κινητό του τηλέφωνο.

Η συνάντηση έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θεατές να τρομοκρατούνται από την κοντινή επαφή.

Serbian blogger Stefan Janković crawled into a bear’s den and... lived to tell the tale. Not only that, but soon after, he posted a new video of himself sitting in a tree with two bears below him.



The bear’s probably thinking, "No, this is too easy, it must be a trap." pic.twitter.com/ZUpo6GbQrP