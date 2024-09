Στην κατηγορία του δράματος, το «Shōgun» είχε μια εντυπωσιακή βραδιά, κερδίζοντας 18 βραβεία Emmy.

Σε ένα επίτευγμα ορόσημο, η Anna Sawai έγινε η πρώτη ερμηνεύτρια ασιατικής καταγωγής που κερδίζει το βραβείο Emmy για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά. Η Sawai έλαβε τη διάκριση για την εξαιρετική της ερμηνεία στη σειρά του FX «Shōgun», σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του Emmy και εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως ανερχόμενο αστέρι στη βιομηχανία του θεάματος.

Η Sawai θριάμβευσε σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο διάσημων ηθοποιών, όπως η Jennifer Aniston (The Morning Show), η Carrie Coon (The Gilded Age), η Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), η Imelda Staunton (The Crown) και η Reese Witherspoon (The Morning Show). Ο ρόλος της στη σειρά «Shōgun» καθήλωσε κοινό και κριτικούς, κερδίζοντας ευρεία αναγνώριση για την ερμηνεία της ως Toda Mariko, μιας υψηλόβαθμης γυναίκας που εμπλέκεται στην πολιτική πολυπλοκότητα της Ιαπωνίας του 17ου αιώνα.

"Shōgun" star Anna Sawai gets emotional as she accepts her #Emmy for best lead actress in a drama series. She is the first Asian winner in category history.

Στη συγκινητική ομιλία της, η Sawai εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την ομάδα του «Shōgun», την οικογένειά της και τη μητέρα της, την οποία χαρακτήρισε πηγή δύναμης και έμπνευσης.

Η Sawai συνέχισε αποτίοντας φόρο τιμής στη μητέρα της, η επιρροή της οποίας διαμόρφωσε την προσέγγισή της στο ρόλο. «Μαμά, σε αγαπώ. Εσύ είσαι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Μου έδειξες στωικότητα και έτσι μπόρεσα να την αποδώσω. Αυτό είναι για όλες τις γυναίκες που δεν περιμένουν τίποτα και συνεχίζουν να αποτελούν παράδειγμα για όλους».

Congratulations to Anna Sawai for winning Best Actress at the #Emmys for her role on #Shо̄gun!

Αυτή η νίκη αποτελεί επιστέγασμα για την Sawai, η οποία ήταν υποψήφια για πρώτη φορά φέτος. Το εντυπωσιακό της έργο εκτείνεται τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις στις σειρές «Pachinko» και «Monarch» του Apple TV+, στη βρετανική αστυνομική σειρά «Giri/Haji», καθώς και σε μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες όπως «F9» και «Ninja Assassin».

Anna Sawai wins Best Actress in a Drama Series at the Emmys for #Shogun



The first Japanese actress to win the award

Η σειρά του FX «Shōgun», η οποία έλαβε 25 υποψηφιότητες για Emmy - τις περισσότερες από κάθε άλλη σειρά φέτος - βασίζεται στο αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του James Clavell. Το ιστορικό έπος, το οποίο εξερευνά τη διασταύρωση Ανατολής και Δύσης στη φεουδαρχική Ιαπωνία, έχει ενθουσιάσει τους θεατές παγκοσμίως.