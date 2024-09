To Flappy Bird επιστρέφει στην αγορά, ο αρχικός δημιουργός του αντιδρά

Το Flappy Bird επανέρχεται μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.

Πριν από μερικές ημέρες, το Flappy Bird Foundation ανακοίνωσε ένα νέο game Flappy Bird, με τον τίτλο να επανέρχεται μετά από χρόνια στην αγορά του gaming. H εξέλιξη αυτή έφερε την επίσημη τοποθέτηση του αρχικού δημιουργού του game, Dong Nguyen (μετά από 4 χρόνια σιωπής), ο οποίος ήθελε να ξεκαθαρίσει πως δεν έχει την παραμικρή σχέση με το project πλέον και πως δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη.

Μάλιστα, ανέφερε πως δεν πούλησε το franchise και πως η Gametech Holdings LLC το πήρε πριν από μερικά χρόνια, όταν και πλέον θεωρήθηκε πως έχει εγκαταλειφθεί από τον αρχικό δημιουργό του.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto.